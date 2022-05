Paul EPARDEAU

De nature curieuse et soucieux de fournir un travail appliqué, je souhaiterais intégrer une agence de communication ou le département Marketing et Communication d’une maison de production (vestimentaire, musicale, artistique et presse) pour remplir des fonctions de Chef de Projet (Digital, Print)



Mes compétences :

Blogging

Communication

Communication - Marketing

Développement international

Développement web

Graphisme

International

Marketing

Photographie

Web