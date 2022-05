Paul EYRAUD-JOLY

De la passerelle du navire à la direction des opérations : 25 années d'expérience dans la conduite, la gestion et la commercialisation des opérations marines.



STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT

Définition des stratégies de développement ; analyse, création et pilotage du développement international

Recherche de partenaires dans les pays ciblés

Pilotage des processus de réponse aux appels d’offres internationaux

Analyse et négociation commerciale sous une forte pression concurrentielle

MANAGEMENT

Direction de centre de profit dans le domaine des services maritimes avec application de méthodes de gestion rigoureuses et une forte culture client

Structuration des méthodes de gestion opérationnelle et commerciale, reporting groupe

Maitrise des contraintes et problématiques des services portuaires

Maitrise des contraintes relatives à une exploitation multi sites ou en milieu multiculturel

Conduite des négociations sociales dans un contexte difficile

OPÉRATIONS

Pilotage de l’exploitation d’une flotte de navires dans un cadre sécurité/qualité exigeant

Supervision d’opérations de remorquage portuaire

Négociation commerciale et technique, organisation et supervision d’opérations de remorquage de mer et de sauvetage

Mise en place de système QSSE ; code de sécurité maritime ISM ; approche processus ISO 9001:2008





Mes compétences :

Management

ISM

QSSE

Négociations sociales

Négociation commerciale

Gestion des opérations marines

Développement commercial

Norme ISO 9001 V2008

Marketing

Gestion processus d'appel d'offres

Négociation contrats

Gestion de crise

Remorquage maritime

Fleet management