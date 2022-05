Co-fondateur de The MOOC Agency, une entreprise de conception, réalisation et hébergement de Massive Online Open Courses (MOOCs).



Avec plus de 30 projets MOOCs réalisés pour des entreprises, des organisations publiques ou des écoles supérieures, The MOOC Agency vous propose ses services d'accompagnement dans la transformation digitale de vos activités de formation.



Utilisés comme outils de formation, les MOOCs permettent une expérience interactive, participative et "gamifiée" pour améliorer la concentration de l'apprenant et les échanges de bonnes pratiques. 94% des apprenants déclarent préférer ce format à l'e-learning classique.



Utilisés comme outils de recrutement, les MOOCs permettent de :

- Constituer un vivier de talents motivés

- Sélectionner les apprenants par la compétences et la motivation

- Externaliser une partie de la formation initiale

- Valoriser la marque employeur en proposant un MOOC au grand public.



Pour toute, information, n'hésitez pas à consulter notre site : http://themoocagency.com/

ou à me contacter directement : paul.farnet@themoocagency.com