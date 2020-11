Une carrière partagée entre la publicité et le milieu culturel, j'ai exercé différents métiers qui m'assurent aujourd'hui de maîtriser la gestion des projets, d'être en capacité d'écoute et de conseils.

A la croisée des chemins et poussée par le désir de me réaliser avec passion, c'est dans l'univers de la décoration d'intérieur que je trouve un sens. Le temps d'une formation et de lancer mon activité, me voilà en service et à l'écoute de vos projets.

Vous êtes un professionnel ou un particulier, vous décidez de transformer vos espaces, je vous accompagne dans l’étude et la mise en œuvre de votre projet jusqu’à la réalisation de vos travaux.

J’interviens sur Paris et la région parisienne, voire sur toute la France selon l’envergure du projet.

Je reste à votre disposition afin de discuter de vos besoins.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon site : http://valerie-jacquart-decoratrice.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projet

Pilotage de projet

Planification

Aisance relationelle

Organisation du travail

Gestion budgétaire

Décoration intérieure

Aménagement intérieur

Agencement d'espace