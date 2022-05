Paul FIEVRE

En contact avec les directions utilisatrices, analyse de besoins, cahier des charges pour un marché de réalisation ou de TMA. Assistance et formation avec le support et la direction chargée de la formation.

En relation avec un prestataire pour réalisation de solutions logicielles : suivi de marché, suivi des risques, suivi de version, tests et remontées d'incidents et d'évolutions.

En partenariat avec la production : planification des mises en production, gestion de plate-forme de qualification, analyse des incidents de production et des performances.



Mes compétences :

Capacité rédactionnelle

Esprit analytique

Humour

Pugnace

Relation Client

Relation client fournisseur