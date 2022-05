Paul FONSNY

Je dispose d'une expérience de 25 ans dans le développement et la gestion d'équipes R&D. J'ai contribué au développement du plus important réseau bancaire sécurisé pendant 10 ans. J'ai créé une cinquantaine de produits dont plusieurs se sont vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires.

J'ai créé récemment une nouvelle entreprise active dans les marchés publics et développé des produits de signalisation dynamique utilisant les énergies douces et le principe de réalité augmentée, comme les alarmes piétons, vélos, vitesse, carrefour dangereux, détection des "hors gabarits"...

J'ai une faveur pour l'analyse du signal, les senseurs, les Micro-contrôleurs à très faible consommation, les télécommunications sans fils et les radars.

Je me consacre aujourd'hui au management, au développement d'équipes de R&D et à l'enseignement (le routage, les firewall, les réseaux sans fils et la sécurité informatique).

Depuis le 22/04/2012, je possède les certifications MCTNA, MTCRE, MTCTCE, MTCWE de MIKROTIK avec plus de 80%, autorisant l'accès à la fonction académique.



Mes compétences :

Telecom

Radar

Wifi…

R&D and Technological Innovations