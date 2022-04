Florence GARDE

En charge du bureau de Madrid depuis 2007 au sein du Groupe Marcus Evans (leader mondial, specialisé dans le business intelligence, mon role est de coordonner toutes les opérations et les différentes équipes (francaises, espagnoles et pan-europeennes)de la branche conférence.



Nous organisons des reunions d'échanges entre Directeurs-Responsables de départements, dont le but est le partage de connaissances, echange de bons procédés: Systemes d'Information, Risk Manegement, Efficience Energétique, Sales & Operation Planning, Excellence Opérationnelle, Intelligence Economique...



Mes compétences :

Audit

Audit informatique

Benchmark

Business

Environnement

Informatique

Network

OPEX

Supply chain