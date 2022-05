Paul FORTE

Toujours en quête de dynamisme, mon cursus a toujours était tourné vers les métiers de la communication et plus particulièrement du commerce ; des métiers où la remise en question, les idées, ainsi que la formation continuelle sont des outils majeurs. De ce fait j'ai eu l'occasion durant ma carrière de goûter à plusieurs secteurs d'activités, tous formateurs et développant la même idée : celle que rien n'est jamais acquis et que le "combat", au sens figuré, est un élément indissociable pour celui qui désir atteindre ses objectifs.



Comme dans le sport que j'ai pratiqué, le rugby, j'ai besoin de compétition, de me définir des objectifs et me donner les moyens de les atteindres. Je suis quelqu'un de déterminé, les valeurs que m'ont offert ce sport, comme le respect, le travail, l'abnégation, m'ont rapidement ouvert vers des perspectives d'évolution et d'amélioration de mes connaissances et de développer d'autres capacités que le commerce. Cela m'a permis d'accéder à des postes plus complexes offrant plus que la seule capacité de "vendre".



Lorsque l’opportunité d'une création de poste s'est proposée à moi,dans lequel je pouvais mettre à profit mes connaissances, je l'ai saisie sans hésiter. Le projet défini par le groupe Derichebourg avait tout pour me séduire et le relever m'a paru être plus qu'une évidence mais une envie, car il demandait une forte capacité d'adaptation et un besoin d’être rapidement efficace.



J 'ai donc intégré la C.F.F. RECYCLING (aujourd’hui Derichebourg Environnement) par le biais de la filiale ECO-P.H.U. en juin 1998, j'ai eu pour mission la création de sept sites sur la région Est, leur optimisation et le développement commercial auprès des marques automobiles et de l'industrie. Cette organisation initiée, j'ai constitué et managé une équipe de vingt quatre personnes afin de répondre au mieux aux demandes clients.



Après plusieurs années de structuration et de développement j'ai su créer et conforter une situation durable pour mes agences.



Aujourd'hui j'ai le désir de me lancer de nouveaux défis à une échelle plus importante. Le recyclage est un secteur en perpétuel renouvellement et toujours à la point, tant en évolution technique que stratégique. Ce domaine que je côtois depuis plusieurs années est un milieu que je maîtrise complètement tant au niveau de sa gestion que de son commerce. Mon souhait est d'utiliser mon expérience managériale et technique en vue de rentabiliser rapidement le défi d'un nouvelle agence ou entreprise, dans un nouveau métier.



En veille active sur le marché du travail, de nouveaux challenges m'offriraient aussi l'opportunité d’approfondir mes capacités et de mettre mes connaissances à profit dans d'autres secteurs, dont l'activité est, elle aussi en pleine expansion.



Mes quinze années d'expérience en tant que responsable régional m'ont permis de diversifier mes connaissances et de consolider mes acquis. Manager une équipe, lui proposer des actions concrètes et la motiver vers des objectifs ambitieux, voila ce qui m'anime.





Mes compétences :

Budget

Management

Commercial

Logistique

Vente

Dynamisme

Manager

Recyclage

Communication

Sports

Mobile

Commerce

budgets