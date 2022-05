Paul-Franck LAGIER

Au Meilleur de l'Homme je crois…. Mais au pire, toujours, je me prépare ;)



Professionnel des ressources humaines j'ai plus de 20 ans d’expérience de la direction des RH dans des secteurs d’activité diversifiés (Associatif, services en biotechnologie et pharmacie, ingénierie) et dans des contextes très différents (situations de forte croissance ou de crise).



Généraliste de la fonction notamment dans le secteur associatif ou des PME multi-sites (de 150 à 700 salariés), j'allie la gestion opérationnelle à la réflexion stratégique afin de mettre en œuvre une politique des Ressources Humaines qui anticipe et accompagne les évolutions de l’entreprise.



J'ai la responsabilité :

- de la gestion des relations sociales (CSE et antérieurement CCE, CE DP, CHSCT), et des négociations corollaires avec les organisations syndicales ( Structation des IRP- CSE, NAO, Pénibilité, Egalité H/F, GPEC, Statut Collectif de l'EA, Contrat de Génération et senior etc.).

- du recrutement (ces dix dernières années, j’ai effectué ou supervisé environ six cents recrutements).

- du développement des compétences et de la formation (GPEC) dans des univers variés.

- de la conduite de projets du changement (chantiers de développement, de réorganisation, de restructuration, d’acquisition, de prévention des risques psychosociaux etc.).

- Du management d'une équipe de professionnels gérant l'ensemble des missions de la fonction (paie, administration du personnel, emploi et Formation, recrutements etc.).



Mes compétences :

Coaching

Développement des compétences

Formation

GPEC

Management

Management Projets

Politique

Politique Sociale

Projets RH

Recrutement

Relations sociales

Rémunération

Ressources humaines

Restructurations