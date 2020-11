Paul GABION

« Le problème se situe entre la chaise et le clavier »

Ne l'avez-vous pas trop entendue cette petite phrase ?

Prononcée par quelquun très sûr de lui, et qui ose tout, cest dailleurs à ça quon les reconnait, dixit Michel Audiard.



Je ne prétends pas être un D.eus ex machina ; simplement je considère que la machine doit être au service de lêtre humain, et non linverse.



Jai un bon esprit danalyse ; jaime mettre toute mon acribie pour solutionner un problème difficile.



Jeune retraité ; je recherche des missions ponctuelles dassistance informatique et bureautique (à destination du grand public) en free-lance, dans la région Annecy Chambéry.



Dans un domaine plus confidentiel, jai dassez bonnes connaissances de LabVIEW, en particulier de la programmation évènementielle et de lappel de VI asynchrone.



Dans un domaine un tantinet plus confidentiel encore, sil était possible ; je possède quelques notions dHistoire des religions. En particulier le judaïsme ancien, puis le judéo-christianisme, pour la période couvrant de lexil à Babylone (VIe siècle avant J.-C) à la naissance de lislam (VIIe siècle). Ainsi que le jansénisme tardif dans le Forez (XVIIIe, XIXe siècle).



Je maitrise pour mon usage personnel les formats de liseuses : ePUB, AZW3, MOBI.





Mes compétences :

Labview

Electronique analogique

Electronique numérique

Electronique de puissance

FPGA

VHDL