Paul GAMBIER

Ingénieur mécanique de formation, je suis également titulaire d’un diplôme en sciences des matériaux.

Je maîtrise la conception de pièces mécaniques et suis formé à la cotation fonctionnelle.

Je sais m’adapter aux différents procédés de fabrication, que ce soit de petite ou de grande série.



Je possède différentes expériences à l’étranger, universitaire et professionnelle.

Anglais et Français courant, je sais m’intégrer dans n’importe quel milieu et apporter des solutions innovantes.



En 2015-2016, j’ai réorganisé l’entreprise familiale au Laos :

Refonte et optimisation du process industriel, introduction des principes de management, développement de la branche communication.

J’ai bien sûr veiller en tout premier lieu à adapter cette réalisation aux usages locaux et culturels.

Et je parle donc un peu le Lao !!



Mes compétences :

Conception mécanique

Mécanique

Matériaux