Paul GARSI-ROUSSELOT

Neuf années à la mer dont quatre comme commandant adjoint navire, deux ans d'enseignement, deux ans d'expertise et de conduite de projets.



Puis une carrière industrielle dans le feu continu: douze ans d'usine dont sept de direction usine, et trois ans de direction de la maintenance industrielle d'une Business Unit de quatorze sites de production.



Directeur supply chain (logistique et achats) puis directeur industriel d'un groupe français à l'étranger.



Disponible fin été 2018 pour missions et plus si affinités.



Français et anglais courant - très bonnes notions d'italien.



Mes compétences :

Défense

Direction usine

Energie

Matériaux

Logistique industrielle

Maintenance industrielle

Achats

Négociations sociales

Normes environnementales

Transport maritime