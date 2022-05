Étudiant, passé par un DUT Génie Civil et par une licence professionnelle conducteur de travaux.



Pour me décrire en quelques mots :

D'un tempérament relativement calme, je suis quelqu'un de réfléchis qui n'agit pas dans la précipitation. Combatif, j'ai pour principe de ne jamais rien lâcher.

J'ai toujours aimé travailler en groupe je trouve le contact et les différences de chacun intéressants et enrichissants



Mes compétences :

Combatif

Réfléchis

Curieux