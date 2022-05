Paul GOIFFON

Encarté depuis 2007, je suis actuellement salarié de La Marseillaise où je cumule les fonctions de webmaster et de reporter.

En tant que stagiaire, pigiste ou collaborateur, j'ai été publié dans des titres et sur des supports différents (nouvelobs.com, Charlie Hebdo, Il Manifesto...).

Initiateur de projets très différents (documentaire vidéo sur la PQR, solution de site d'information à faible coût), je suis à la recherche de nouveaux challenges éditoriaux et à l'affût de toute idée intéressante.



Mes compétences :

Communication

Journalisme

Montage audio

Montage vidéo

Presse écrite

Rédaction

Joomla