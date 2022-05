Paul GROSBON

En retraite depuis septembre 2007

j'habite maintenant le sud vendée à Fontenay le Comte 85200 depuis 2010 ...

après une longue et intéressante carrière au sein du Commercial Air France, je fais partager mon expérience et je suis bénévole pour aider à la création d'entreprise, j'interviens à l'ADIE, à Initiative Vendée Sud - réseau Initiative France, Pôle emploi et la Mission locale le tout en Vendée

Pour changer un peu disons compléter mon expérience, je pense fortement à devenir Consultant (auto-entrepreneur) toujours dans les mêmes domaines de compétences (techniques de vente, communication... communication internet et pourquoi pas déménagement d'entreprises compétence particulière ...)

j'ai toujours été dans le monde associatif (Président d'une MJC, d'un club de sport etc.) et j'aime partager



Mes compétences :

Vente

Formation

Communication

Tourisme