+ de 15 ans d'expertise en création de Business Services B to B accés grands comptes et PME en domaines High Tech (Réseaux Telecom, Industries, Multimedia) en services intégrés ou régies



Diplômé d'un Master ESG et issu d'une formation type ESCAE (ICS Paris)



Parle couramment Anglais et Espagnol



Mes compétences :

Responsable

Création

Telecom

Industrie

Commercial