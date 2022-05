Paul-Henri GUYARD

Gestion et conduite de projets :



Élaboration et conduite de projets industriels : analyse de l’existant (organisation du travail, analyse des activités machines et humaines, quantification des flux). Recherche d’axes d’améliorations (brain storming, participation des acteurs de la production). Rédaction de synthèses (élaboration de schémas d’organisation des flux, analyse hiérarchisation des solutions, présentation aux décideurs)

Rédaction de cahiers des charges techniques, rencontre fournisseurs et cotation des réponses.

Suivi et conduite du changement : suivi des indicateurs de performance (CQD)



Management de production (industrie, services)



Planification de l’activité, des moyens humains et matériels.

Support technique des équipes, accompagnement sur intervention, évaluation, animation des formations, remises à niveau

Contact client : négociation des devis, conseil, formation, suivi de la satisfaction.



Mes compétences :

Conduite de projets

Gestion et conduite de projets

Management

Management de production

Production

Communication

Animation de formations

Inspection d'équipement

Conduite de chantier