- Filières et procédés de fabrication en microélectronique

- Science et génie des matériaux

- Caractérisation morphologique : MEB, MET, Rayons X

- Caractérisation électrique : mesures sous pointes, AFM

- Communications orales et écrites de résultats scientifiques

- Préparation de brevets

- Lancement et gestion de projets d'innovation