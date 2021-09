Ludovic ROUSSEL

En charge de l'industrialisation des sièges avant pour projet K9 de PSA (Citroën Berlingo / Peugeot Partner / Opel Combo) sur les sites de Vigo (Espagne) et Mangualde (Portugal) 2,5 M de Véhicules sur 10 ans.

En détachement à temps plein en Espagne depuis plus d'un an pour accompagner la mise en place du projet et le démarrage de la production.



Mes compétences :

SAP 6.0

Equilibrages de lignes de production

Gestion de production / Planification

Outils lean manufacturing

Standardisations de gammes de travail et processus

Réimplantation d'un magasin de stockage

Pilotage d'un magasin / inventaires

Caces 3

Autocad / CATIA

Six Sigma Green Belt

MTM UAS Blue card