Benoit VION-DURY

J'ai un parcours qui mixe diplômes universitaires et école d'ingénieur, j'intégrer via l'admission sur titre l'ENSEEG de l'INP Grenoble en 2eme année. Je termine mes études par une 3eme année d'école option électrochimie avec double cursus Master Recherche en électrochimie. En 2008 je débute une thèse de doctorat sur les catalyseurs de piles à combustible en collaboration avec le CNRS (LEPMI) et le CEA (MINATEC).



Cette formation m'a permis d'être autonome, créatif et organisé dans mon travail. J'ai ainsi pu développer des compétences aussi bien purement expérimentales que de gestion de projet. J'ai en effet travaillé en équipe multiculturelle, et encadré/formé des étudiants et chercheurs dans les domaines que je maîtrise le mieux. J'ai ainsi les compétences requises par une entreprise pour communiquer sur mon travail, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit en Français ou en Anglais. J'ai suivi au cours de ces 3 années des conférences, soutenances et débats sur les autres technologies EnR.



En 2012, je suis recruté pour un CDD à la Région PACA en tant que chargé de mission du projet Européen MARIE qui va continuer de développer chez moi des qualités de communication, gestion de projet et management, mais de manière plus appliquée, et lié à une collectivité.



Je suis par la suite embauché sur un poste de chargé de mission sur la rénovation des maisons individuelles au sein de l'association Batiments Durables Méditerranéens. J'y exerce la suite logique de ma mission à la Région, mais d'un point de vue plus appliqué.



Mon expérience s’est exercée :

- au sein d’entités de cultures différentes : européenne, brésilienne et nord-américaine ;

- dans le monde universitaire mais aussi dans les institutions, me permettant également d’être en contact avec des grandes entreprises, des PME et des artisans ;

- face à différents acteurs tels que les élus, les associations, les bureaux d’études.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement durable

Communication

Formateur

Rédaction de rapport

Énergies Renouvelables

Électrochimie

Energie

Rédaction de cahier des charges

Gérer un site internet typo3

Rédaction appel à projet

Présentation orale

Organisation du travail

Dynamisme & Convivialité

Économies d'énergie

Bâtiment basse consommation

Politique

Matériaux

Microscopie

Internet

budgets

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Gestion administrative