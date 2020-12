Spécialiste en communication marketing et relations publique passionné et dynamique, Paul Krupnov travaille sur des projets d’envergure pour mener des entreprises vers un autre niveau. Il travaille dans un grand respect envers ses clients et assure que toutes les parties bénéficient de ses efforts.



Paul possède de très bonnes connaissances en technologies digitales et celles traditionnelles, et il a un long portfolio de réalisations. Il a travaillé pour plusieurs industries telle que la santé, l’énergie renouvelable, la chimie, les technologies informatiques, l'ingénierie et autres pour de grosses et de petites entreprises et des organisations à but non-lucratif.



Parmi les projets avec sa participation, on peut nommer une introduction à la bourse de Londres de valeur d’un milliard de dollars et une campagne de promotion d’une ville-candidate pour accueillir les Jeux Olympiques.



Mes compétences :

Relations Publiques

Gestion de la relation client

Développement durable

Stratégie digitale

Marketing stratégique

Gestion de projets internationaux

Stratégie de communication