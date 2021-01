Paul-Valérian GILLET

Bonjour et bienvenue sur mon profil .

Rentré dans l'Armée de l'Air à l'age de 16 ans, au sein de l'EETAA de Saintes, j'y ai effectué les années de première et terminale jusqu'à l'obtention de mon bac S-SI, ainsi que la formation militaire.

Par la suite, je suis arrivé à l'EFSOAA de Rochefort où j'ai appris le métier d' administrateur des systèmes et réseaux informatiques.

Dès la fin de ma formation,je suis devenu administrateur systèmes environnement Windows, spécialisé dans la projection (missions, opex, etc...). Mon travail consistait à déployer et administrer des structures informatiques complètes ( DNS - Active Directory - Serveur de fichiers - Exchange - PC clients ... ).

J'ai donc effectués de nombreuses missions, avec des conditions et des objectifs variés, que ce soit en métropole ou à l'étranger, et entre 1 à 6 mois.



J'ai également travaillé pendant une année dans une concession Xerox en tant que technicien, où mon rôle était de mettre en place dans les entreprises des copieurs multifonctions ou des presse professionnelles. Je faisait également de la vente/installation et de l’administration/support informatique pour du particulier et des PME. Mon secteur d'activité était l'Auvergne + la Lozère.



Je travaille actuellement en tant que technicien télécom chez Circet où je déploie les nouveaux matériels pour la téléphonie mobile SFR.

Mon travail consiste à configurer les équipements Radio, les connecter avec le centre d'administration, valider la qualité de l’infrastructure sur site, câbler et tester le système d'alarmes, faire les différents tests d'appels et de débit pour valider la qualité du service.

Je fait également de l’interconnexion entre les différents sites ( bonds FH, boucle FO) et de la mise en supervision des équipements FH.



Précisions : J' ai disposé des habilitations suivantes :

-SD ( Secret Défense)

-SO ( Secret OTAN)

-TSC (Très Secret COSMIC) - habiltation OTAN



Mes compétences :

Linux

Active Directory 2003/2008

Windows Server 2003/2008

Microsoft Exchange

Aide à l'utilisateur

DNS

Serveur de fichier

Symantec ghost suite

Windows xp/7

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Diffusion vidéo en réseau ( unicast / multicast)

Veille technologique

Streaming Vidéo sur boitier Axis

Serveur Antivirus Trend Micro

DHCP

Proxy Alcasar

Caces chariot 1-3-5

Caces nacelle 3b

Pont roulants - Sol