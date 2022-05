Bonjour , je me présente Paule-Béatrice Njomkam Deschamps Ingénieur Radio Cellulaire chez Orange France.





Après une 1 ère année de Licence en Mathématiques à l'Université Anglophone de Buéa au Cameroun, j'ai passé le concours de Télécom Lille 1 pour intégrer une école d'ingénieurs en Télécommunications.



Intégrer une école d'ingénieur en télécommunications, me donnait la possibilité de répondre à toutes les questions que je me posais sur les différents moyens de communiquer à travers le monde.Comment étions-nous capable d'échanger en utilisant des téléphones, des satellites, des ordinateurs ? Au cours de mon cursus scolaire, j'ai eu la possibilité d'avoir des réponses à certaines questions sur le plan théorique, que je mets aujourd'hui en avant sur le plan pratique. J'ai également réalisé différents stages qui m'ont apporté une visibilité objective du monde du travail.



Depuis le 12 avril 2010, je travaille donc en tant qu'Ingénieur Radio Cellulaire en charge de l'optimisation radio d'une plaque. Avant cela, j'ai travaille pendant deux ans en tant qu'Ingénieur Support Technique UTRAN Niveau 2, chez Nokia Siemens Networks pour le compte de SFR.