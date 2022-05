Paule-Emmanuelle GADJRO

Vous recrutez un professionnel du recouvrement de créances? Avec plus de dix ans d’expérience, je vous propose une offre de services articulée autour de cinq expertises majeures : la gestion de portefeuille, le management opérationnel, l' animation & développement de partenariats commerciaux, l'animation de la relation prestataires et la transition numérique. En outre, ma formation initiale ainsi que le travail de veille permanente qui est le mien depuis plus d’une décennie, me permettent de venir en support des équipes sur tous types de problématiques juridiques.

Je suis décrite comme « tournée vers l’autre » et prêtant une grande attention aux détails. Par ailleurs, la joie naturelle qui m’anime et la passion que j’éprouve pour ce métier sont contagieuses.

Échangeons plus en détail! Mon contact : inbox ou pgadjro@yahoo.fr A bientôt !



Mes compétences :

Audit

Conseil

Conseil en organisation

Consulting

Contentieux

Formation

Management

Management de personnes

Management de projets

Organisation

Prévention

Recouvrement

Relation Client

Surendettement

Veille

Voies d'execution

Voies d'exécution …