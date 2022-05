Paule GAUER

Http://fr.pinterest.com/paulegauer/my-book/





Expertise : Ecoute, Conseil et définition des besoins, création graphique, mise en place d?une direction artistique ou suivi d'une charte graphique déjà existante, mise en place d'une identité visuelle, ergonomie, création d'interfaces graphiques, réalisation d'animation flash, mise en place de séance de prise de vue, réalisation de publicité on-line et off-line (bannières, landing page, mailing, newsletter, flippingbook, mini-site), book de marque on et off-line

Pour les projets en client « direct » : Réalisation d'un cahier de charge, de spécificité fonctionnelle, de zoning, mise en place d?une équipe (intégrateur, développeur, flasheur, référenceur, roughman, designer 3D, dans le cas de projet off-line photograveur, imprimeur...)



Quelques références :

Thierry Mugler, Caudalie, Innoxa, Omega Phama, Yves Rocher, Paco Rabanne, Very Gallery, Roger & Gallet, a little market, Pernod, CultureSpa, Agnelle



EDF, RTE, GRT Gaz Alcatel-Lucent, Sodexo, Bforbank, Nissan, Monoprix, Cora, Amora, Bouygues Telecom, Siemens, Dromadaire, Inra, La Poste, MMA, quelques vignobles....



Mes compétences :

Assurance

Banque

Chef de projet

Cms

Communication

Communication on line

Directrice artistique

Internet

Joomla

Luxe

Microsoft CRM

Off line

Santé

Vente

Web

Webdesign

