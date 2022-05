Je travaille dans l’univers de la communication depuis près de 12 ans.

Grâce à mes différentes missions en agences, à mon expérience entrepreneuriale ou à mes 2 blogs, je maîtrise parfaitement les stratégies de communication media, hors-média et web.

Dynamique et impliquée, j’aime le challenge.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un renfort ponctuel.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Publicité