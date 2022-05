Chargée du développement économique à la Maison des Entreprises et de l'Emploi des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 12e et 13e arrondissements de Paris, j'organise des sessions de pré-recrutement qui permettent aux entreprises qui recrutent et aux candidats qui correspondent aux profils qu'elles ont définis d'être mis en relation gratuitement dans les locaux de la Maison des Entreprises et de l'Emploi.



Par ailleurs, j'anime un réseau de parrainage. Ce dispositif d'accompagnement des chercheurs d'emploi par des professionnels repose, d'une part, sur l'adhésion de l'Entreprise à cette démarche citoyenne, d'autre part sur l'engagement individuel et bénévole du ou des salariés en activité dans l'entreprise.

Le parrainage ayant fait ses preuves en terme de retour à l'emploi, je cherche à élargir le réseau et à diversifier les secteurs d'activité des parrains et marraines.

Si vous êtes intéressé par le parrainage, si vous avez des postes à pourvoir, si vous recrutez pour une formation rémunérée ou que vous souhaitez plus d'informations pour envisager une éventuelle collaboration, je vous remercie de me contacter au 01 71 28 73 44 ou à l'adresse mail : paule.valesi@paris.fr



