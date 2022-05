Pauline ANDRIEUX

Docteur en sciences de la terre, après un master en chimie analytique et démarche qualité, je suis intéressée par tout ce qui concerne la minéralogie, l'environnement et l'analyse chimique.

Ayant travaillé à l'université en R&D puis dans un laboratoire d'analyses et d'expertises en lien étroit avec l'industrie, j'ai une bonne connaissance des passerelles entre R&D, l'expérimentation et l'industrie.

Mes compétences : gestion de projet, validation de méthodes analytiques, synthèse, R&D, connaissance des procédures de certifications et des audits qualité.



Mes compétences :

Chimie

Environnement

Environnement international

Minéralogie

Analyse

Management de la qualité

Gestion de projet