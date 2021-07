Jévolue depuis plus de 4 ans dans le marketing produit, à travers des postes stratégiques conjuguant réflexion créative, études de marché et coordination de projet.

Rigoureuse, polyvalente, mon parcours ma amené à développer de bonnes connaissances sur les marchés cosmétiques (2 ans) et horlogerie/joaillerie (plus de 2 ans), tant en marketing opérationnel que développement.