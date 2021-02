Pauline ARMINJON (JELTSCH)

Formation initiale : Ingénieur en sécurité des aliments (Ecole Supérieure de Microbiologie et Sécurité Alimentaire de Brest - Promotion 2008)



Titulaire de la certification de personne Calyxis n°0004/Expert méthode HACCP/SMSDA - Validité 29/11/2022



Compétences techniques : méthodologie d'audit (diplômes IRCA ISO 9001 et ISO 14001), référentiels ISO 22000, NF V01 005, NF V01 007, OHSAS 18001 et ILO OSH, méthode HACCP, PMS, dossier d'agrément sanitaire européen, IFS/ BRC, Bilan carbone®



Formations professionnelles : Formation de formateur (2009), OHSAS 18001 et ILO OSH (2011), Méthode Bilan carbone® (2012), NF V01-007 "Démarche Agriconfiance® Volet Vert" (2012), Food Defense (2013), Management fonctionnel (2013), Membre du CHSCT (2014), ERP AX For Food version 2012 (2014/ 2015), IFS Global Markets Food (2015), Méthodologie de résolution de problèmes (2017), HACCP à la conception (2017), Management visuel de la performance (2017), Efficacité et sérénité professionnelles (2018), Fondamentaux du management (2018), Gestion de projet (2018), Démarche VACCP et Food Defense (2018), Conditionnement sous atmosphère modifiée (2019), Auditeur IRCA ISO 14001: 2015 (2020), Auditeur IRCA ISO 9001: 2015 (2020).





Compétences linguistiques : anglais (utilisation fréquente à l'écrit, conversation basique), allemand (écrit et oral peu utilisés, à réactiver)



Compétences humaines : adaptabilité, rigueur, organisation, ténacité, autonomie, dynamisme, sens de la pédagogie, pragmatisme



Compétences informatiques : Suite Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), administration de site Internet, ERP Microsoft Dynamics AX For Food 2012 (réception, contrôles qualité, traçabilité), Qubes (traçabilité, autocontrôles, paramétrage articles), SAP, Trace One, Codesoft.



Sauveteur Prévention et Secours Civiques Niveau 1 (2011 - Croix Rouge Française)



Mes compétences :

SMQ

Qualité

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

ISO/FSSC 22000

Audit

HACCP

SME

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard

IFS applications

Hazard Analysis and Critical Control Point

Project Management

Microsoft Outlook

SAP