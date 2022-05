Pauline BAILLY

Âgée de 26 ans et forte de sa pluridisciplinarité, Pauline considère l'univers du Web comme un ouvrage à redécouvrir sans cesse. Grâce à la polyvalence de son cursus, elle reste une éternelle insatisfaite, tant sur l'épanchement de sa curiosité que sur son apprentissage itératif des bonnes pratiques en terme de stratégie digitale. Avide de nouveaux challenges, elle permet également d'insuffler la créativité, le dynamisme, et la bonne humeur nécessaire au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Digital

Graphisme

Webdesign

JQuery

Bootstrap

Adobe After Effects

HTML 5

Wordpress

CSS 3

Adobe Premiere

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop