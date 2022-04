Isabelle Rabache

Après quelques années en entreprises et 20 ans d'expérience dans le domaine du massage et des Instituts de Beauté à Paris, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de vous recevoir tous les jours et uniquement sur rendez-vous, à Bordeaux, à deux pas de la Place de la Victoire à la "Villa Chambres d'Hôtes", dont Sylvain Delon est le propriétaire (www.bordeauxchambresdhotes.com).



En effet, je vous reçois dans un très joli cadre, véritable havre de paix et de verdure en plein coeur de Bordeaux. Idéal pour se poser, se ressourcer, sans avoir à quitter le centre ville. Par ailleurs, ce lieu dispose entre autre, d'un espace "Bien-Être" comprenant une salle de massage, un jacuzzi ainsi que des appareils de remise en forme.



L'adresse exacte ? 49, bis cours de la Somme 33800 Bordeaux (Tram, Bus, parking Victoire)





Soucieuse de la qualité de mon travail, de l'étique, et afin de valider l'ensemble de mes formations, j'ai souhaité adhérer à la Fédération Française de Massage de Bien-Être.



Les prestations que je propose sont réalisées avec des huiles de base et des huiles essentielles naturelles et biologiques:



Elles comprennent le Massage Relaxant/Régénérant, le Drainage Lymphatique Manuel et le Massage Ayurvédique Femme Enceinte.



Le premier est la synthèse de différentes techniques acquises depuis toutes ces années d'expérience : le massage ayurvédique, le massage californien, le massage thaï traditionnel, la réflexologie plantaire...

Ayant eu la possibilité de pratiquer "en relaxation/détente" et en "amincissement", je peux appréhender les problèmes rencontrés par mes clients sous différents aspects (détente, hygiène de vie, alimentation, travail musculaire, respiration ...). Ce massage s'adresse à toute personne ayant le désir de se détendre et de retrouver l'équilibre (fatigue, surmenage, insomnies, déprime,... ou simple prévention).



Le drainage lymphatique est plus 'technique' mais aussi très relaxant et apaisant. Il s'adresse à tout le monde et en particulier aux personnes en convalescence, ou qui ont des problèmes circulatoires (jambes lourdes, rétention d'eau), ou encore, des soucis de poids, ou simplement besoin de se détoxifier, puisque ce massage va activer toutes les fonctions d'élimination par l'intermédiaire du circuit lymphatique.



Le massage ayurvédique femme enceinte originaire d'Inde, existe depuis 5000 ans et sera adapté à l'état particulier qui est celui d'une future maman : sensibilité, tensions, rétention d'eau , fatigue, problèmes de sommeil... il renforcera le lien de la maman avec son enfant.



Toutes ces années d'expérience me permettent également de prodiguer des massages personnalisés, adapté à chaque problématique.



Pour plus de détails, vous pouvez me contacter au 06.50.88.68.67 ou sur presence.bien.etre@gmail.com,mais aussi me retrouver sur mon siteArray ainsi que sur Facebook.



Ces massages sont de précieuses aides pour retrouver une détente profonde, physique et mentale, pour retrouver sérénité et énergie, mais cependant, ils ne peuvent se substituer à vos traitements médicaux ni aux conseils de votre médecin. Par ailleurs, je dois préciser qu'ils ne sont ni sensuels, ni sexuels.



Bien à vous,



Au plaisir de vous rencontrer,



Isabelle Rabache





Mes compétences :

Pratique du massage Relaxant/Régénérant

Pratique du massage "Ayurvedique femme enceinte"

Conseils en hygiène de vie

Pratique du Drainage Lymphatique

Ecoute, attention, soin personnalisé