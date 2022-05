Pauline BARRET

.



Dynamique, curieuse et adaptable, j’aime le challenge, durant mon stage de spécialisation j’ai réalisé diverses actions commerciales et joué un rôle important en communication interne et externe, en réalisant les plaquettes commerciales ainsi que les contenus du site internet de la société.



Ce poste m’a aidé à développer un esprit d'initiative important et un contact permanent avec l'extérieur.



De par mes emplois saisonniers et divers stages je dispose aujourd’hui de compétences en développement commercial, communication externe mais aussi en management de projet et management humain.



J’ai aussi développé à travers ces diverses expériences mon adaptabilité à différentes cultures d’entreprise, mon sens de l’organisation et le travail d’équipe.



Mes compétences :

Dynamique