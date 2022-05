Pauline BARTHALE

Parfumeur en Indonésie depuis 4 ans, j’ai appris à optimiser mes formules en matière de prix et de puissance. Je suis désormais dotée d’une solide connaissance du marché du sud-est de l’Asie en travaillant pour l’Indonesie, le Vietnam et les Philippines.

J’ai une bonne maitrise technique de formulation pour une large gamme de supports même les plus spécifiques comme les air fresheners, les insecticides, les savons et les colorations capillaires.



Mes compétences :

Cosmétiques

Création

Parfum

Formation