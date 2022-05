En recherche de nouvelles opportunités.



Après un diplôme d’architecte d’intérieur et une spécialisation en design commercial, je bénéficie de deux solides expériences dans le domaine de l'architecture d'intérieur haut de gamme pour les particuliers ainsi que dans le domaine de l'agencement pour les professionnels.



J'ai aussi pu partir une année dans l’Ouest du Canada où j’ai pu pratiquer mon anglais, m’exposer à des cultures différentes et mûrir mon projet professionnel.



Etudier les envies du client, prendre en compte les contraintes techniques, concevoir un projet à la fois fonctionnel et esthétique et superviser sa réalisation sont des compétences dont je dispose.



Jouer avec les volumes, les matériaux et les couleurs me passionne et je veille à rester attentive aux nouvelles tendances.



Aussi à l'aise en dessin qu'en informatique, dynamique, créative et curieuse, je saurais m'adapter rapidement.



Lien où consulter mon book :

http://fr.calameo.com/read/0053341979f330b5a03fb



Lien où consulter mon cv :

http://fr.calameo.com/read/005334197b363ecf22cd6



N'hésitez pas à me contacter.



Pauline Barussaud



Mes compétences :

Conception

Design

Décoration

Dessin technique

AutoCAD

Adobe InDesign

Google Sketchup

Adobe Photoshop