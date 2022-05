Diplômée de l'INSA de Toulouse en Génie des Procédés et Environnement, je suis aujourd'hui chargée d'études au sein de l'entreprise Valbio, experte dans la méthanisation d'effluents industriels agro-alimentaires et plus particulièrement dans les secteurs de la fromagerie et des produits laitiers.



Mes compétences :

Méthanisation

Energies renouvelables

Travail d'équipe

Adaptabilité

Organisation

Environnement

Déchets

Relationnel