Guillaume SAYEGH

J'ai travaillé 3 années en tant qu'ingénieur en étude et développements informatique ou j'ai acquis technique et process projets, puis 3 ans en tant que développeur web et UI designer, dont notamment 6 mois à Sydney dans une agence web.



Je réalise maquettes et développements pour tout site web responsif.



Avec une large expérience technique en développement web et passionné par le marketing digital et l'expérience utilisateur, je fais toujours de mon mieux pour concevoir des sites web faciles d'utilisation et bien référencés.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

Dxl

IBM Rational Doors / RMF

SQL

Conception logicielle

UML

Bootstrap

Objective-C

Développement iOS

Balsamiq

JavaScript

AngularJS

HTML 5

CSS 3

PHP

Sass

Wordpress

Node.js

bower

Sketch up

Silverstripe