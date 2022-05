Pauline BERNARD

Je vous propose de vous aider dans divers domaines de secrétariat :



Relecture et correction de documents

Saisie et création de documents texte sous Word

Saisie et création de tableaux sous Excel

Saisie et création de présentations Powerpoint

Mise sous pli et envois postaux

Saisie de rapport de stage, notes manuscrites, courrier

Mise en page de documents

Publipostage

Recherche autour d’un thème avec synthèse ou rapport détaillé

Organisation de vos déplacements professionnels

Traduction français-anglais / anglais-français



Egalement, dans le domaine RH :

Recrutement

Administration du personnel

Formation