Sociable et curieuse je suis ouverte à tout projets convenant à mes aspirations.

Investie, dynamique et spontanée je pense que toute expérience professionnelle est riche et demande à être vécue.

Je rêve un jour de vivre de mes passions.



Mes compétences :

Excel

ACL

Microsoft Word

EBP Compta

EBP