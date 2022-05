Pauline BERNET-CASEAU

Récente diplômée de L'IFAG LYON du master "MANAGER DE CENTRE DE PROFIT" (titre niveau 1)



Je me suis spécialisée dans le Marketing (Chef de Produit) que j'ai assorti d'expériences commerciales.



Ma formation initiale a été réalisée en alternance, ce qui a développé mon goût du travail, des défis et des responsabilités.



Je suis actuellement disponible pour rejoindre votre équipe et construire ensemble demain.



Mes compétences :

Informatique

Pack office

DYNAMISME COMMERCIAL

Anglais

News letter

Marketing opérationnel

Analyse financière

Management

Marketing stratégique

Développement commercial

Communication

SAP