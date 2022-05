Laetitia SALVADOR

Je suis Responsable communication Nationale au sein de l'IFAG, école de management & d'entrepreneuriat



Je participe à la communication interne et externe de nos 16 campus.



L’IFAG forme :

- à l’entrepreneuriat, la création et la reprise d'entreprise,

- à l'intraprenariat ainsi qu'aux professions du marketing et du management,

- de bac à bac + 5,

- en formation initiale, alternance ou continue.



L'IFAG c'est :

- Bachelor IFAG Bac +3 (Responsable Projet et Développement d'Activité)

- Diplôme Bac +5 Titré Niveau 1 (Manager d'Entreprise ou de Centre de Profit)

- 3 parcours : Entrepreneur, µIntrapreneur et International

- 16 campus en France

- 1 600 étudiants

- 9 500 diplômés

- 2 500 Entreprises Partenaires

- + de 47 ans d'Expérience

