Mustapha BOURSAS

Alp1 est une entreprise de transport de personnes qui organise pour vous tous vos déplacements : Excursions, Voyages organisés, Séminaires, Transferts hôtels-aéroport, Centre de vacances...



Accueils personnalisés aux aéroports et gares avec panneau nominatif.

Transports toutes distances vers les stations de sports d'hiver, les aéroports et les gares.

Circuits touristiques à la demande.

Sièges enfants.

Bouteille d'eau offerte.



Disponibles 24/24h 7/7j sur réservation au +33 675953589 ou par mail: mousse@alp1transport.com



Nous pouvons mettre à votre disposition un véhicule avec chauffeur pour vos déplacements en Haute Savoie et en Suisse.



Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires et devis



Mes compétences :

Législation social

Chiffrage / calcul de coût

Gestion financière

Management

Réglementation du transport de personnes

Techniques de prévention et de gestion de conflits

Capacité professionnelle en transport de voyageurs

Gestion comptable et administrative

Prévention et secours civiques niveau 1