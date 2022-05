Pauline BERRY

Suite à une première expérience dans l’audit financier, j'ai rejoint le conseil en m’appuyant sur mes compétences métiers dans le domaine de la finance. Consultante en analyse décisionnelle, j'ai accompagné LVMH et Alcan dans la mise en place d’outils de reporting financier et de consolidation.

Je suis par la suite intervenue dans le cadre de missions de cadrage ou d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les directions financières de grandes banques (Société Générale, Calyon, BNP, Natixis) sur les sujets suivants : reporting réglementaire du risque de crédit, gestion de la liquidité, comptabilité des prêts-emprunts de titres, réduction des délais de clôture, implémentation du système comptable groupe à l'international.

Aujourd'hui manager au sein de Sopra Consulting pour la région Rhône Alpes, j'accompagne mes clients dans leurs projets de transformation et participe activement au développement du pôle conseil dans la région.



Mes compétences :

Banque

Comptabilité

Consolidation

Contrôle de gestion

Encadrement

Gestion de projet

Gestion de projet international

Green belt

Green Belt Six Sigma

International

Maîtrise d'ouvrage

Optimisation

Optimisation des processus

Organisation

Projet international

Risque de crédit

Six Sigma