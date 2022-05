Artiste peintre et illustratrice déclarée à la Maison Des Artistes depuis 2009.

J'utilise différentes techniques et apprécie varier les supports.

Je crée en atelier et in situ lors d'événements. J'expose en galerie et tente d'allier mes passions à mon métier



Mes compétences :

Peintre

Illustratrice

Artiste