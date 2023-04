Pauline BLANQUART PÉPIN

Jeune professionnelle audacieuse, à l'esprit créatif et stratégique, dotée:

- d'une expérience de 6 ans en Marketing et Communication/Production de contenus dans les secteurs Audiovisuel,Multimédia et Cosmétiques.

- et de 2 ans en Développement et Management d'une PME aux Etats-Unis

cherche à rejoindre une entreprise innovante dans le secteur des médias interactifs locaux.

Mon objectif est de permettre aux entreprises et aux marques de comprendre et construire leur communauté au niveau local, afin de mieux exprimer leur identité.

Je m'intéresse particulièrement aux secteurs liés à la création et à l'innovation.

Je recherche un environnement de travail international dynamique, alliant créativité et efficacité, où je puisse être force de proposition et travailler en équipe avec différents départements(ingénierie/graphisme/ventes).



Mes compétences :

Brand content

Content management

Éditorial

Management

Marketing

Marketing social

Média

Projects Management

Relations publiques

Rich media