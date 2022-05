Pauline BORD

Coiffeuse maquilleuse free lance depuis fin 2011.

Domaines d'activités sont : Le studio, le tournage et le mariage.

Passionnée par le milieu de la beauté depuis l'enfance, diplômé coiffure d'un BP styliste / visagiste et d'une mention Coloriste, expérience de 7 ans en salon grâce en partie à l'apprentissage.

J'ai choisi d'approfondir dans ce domaine avec une formation de maquilleuse en 2010.



Principalement dans le secteur aquitain.

Je me déplace en région Parisienne uniquement pour la partie Studio.