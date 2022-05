Pauline BOUDA

Ingénieur INSA Lyon en Mécanique et Développement (titulaire d'un master 2 en Biomécanique), je suis aujourd'hui analyste fonctionnelle.

J'exerce dans une société internationale où l'anglais est la langue de travail.

Je suis responsable du développement de logiciels destinés à l'industrie du voyage: de l'analyse des besoins clients à la mise sur le marché, en passant par les spécifications et la validation fonctionnelles puis le support.

En poste depuis 3 ans, je souhaite ouvrir ma carrière à des opportunités internationales en Europe.

N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

SQL

EDIFACT

XML

Microsoft Office

Agile

Scrum master

Scrum

Microsoft SharePoint