Pauline BOURGOIN

Titulaire du diplôme BTS Assistant de Gestion je recherche un poste entant qu'assistante de gestion. Grâce à ma dernière expérience chez belvia immobilier entant que stagiaire j'ai pu me perfectionner sur la façon d'organiser mon travail, et de comprendre vite ce que l'on me demande. Je suis concentrée et épanouie dans le domaine de travail que j'ai choisi.

Suite à mon stage je suis actuellement passée en CDD chez belvia immobilier et j'occupe le poste de gestionnaire.



Mes compétences :

Open office

Excel

Word

Péricles

Réalisation de projet

Altaix

Milan production

Sauveteur aquatique

ThetraWin