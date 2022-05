Pauline BRION

Actuellement en recherche d'emploi, mes compétences professionnelles sont les suivantes:

- Contrats commerciaux (étude, rédaction, et négociation) en qualité de prestataire et de client

- Baux commerciaux

- Accompagnement des opérationnels au quotidien, y compris dans des domaines soumis à des règlementations spécifiques (droit du tourisme, de la santé, logistique, marché publics, …)

- Maîtrise de l’anglais (y compris anglais juridique), écrit et oral



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des affaires

Droit commercial

Droit

Conseil

eCommerce