Pauline BUFFERNE

Dôtée de 3 années d'expriences RH avec une dominante droit social , je suis à la recherche d'un poste généraliste RH, chargée de relations sociales ou juriste en droit social dans le 69, 71 ou 01.

Dotée d'une forte capacité d'adaptation et d'une grande autonomie, je suis prête à affronter de nouveaux challenges !

Mes études juridiques m'ayant apporté une rigueur et un souci du résultat, je suis force de proposition auprès des équipes RH.



Si mon profil vous intéresse, contactez moi afin de pouvoir échanger plus en détail.



Mes compétences :

Juridique

Psychologie

Management

Animatrice centre de loisirs

Risques psycho sociaux

Droit international

Droit social

Droit des contrats

BAFA

Microsoft Office